Genova – Polli in vendita, ma “guarniti” di scarafaggi. Il locale è stato chiuso dalla Asl per motivi urgenti legati alla pessima igiene del locale durante il pattugliamento, dei poliziotti del Commissariato Prè, coadiuvati da 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, dal personale del Nucleo Servizi dell’ufficio di Gabinetto, in collaborazione con 2 pattuglie della Polizia Municipale che hanno identificato 27 persone, tra cui 11 extracomunitari.

Due di loro sono stati denunciati, uno perché irregolare sul territorio nazionale e l’altro per rifiuto di fornire le proprie generalità.