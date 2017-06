Colpito al polmone durante la corrida: muore il torero Ivan Fandiño

Finisce in tragedia una corrida a Aire-sur-Adour, in Francia. Durante l’esibizione il torero Ivan Fandiño è stato trafitto al polmone da un’incornata. Trasportato in ospedale, è morto poco dopo

Mentre si stava esibendo nell’arena di Aire-sur-Adour, nel sud-est della Francia, Fandiño è stato trafitto al polmone destro dall’incornata del toro. Inutile il trasporto all’ospedale di Mont-de-Marsan, dove lo sfortunato torero è morto poco dopo

Sembrava una corrida come le altre. Il torero che fa applaudire il pubblico, il drappo rosso da muovere sotto gli occhi del toro per scatenare la sua furia, l’arena che segue trepidante le movenze eleganti e armoniose dell’artista. Sembrava, perché dopo la fase iniziale in cui Fandiño ha controllato la situazione, a un certo punto è successo il colpo di scena.