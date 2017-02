“A scuola c’è uno che mi chiama cagna, lo ha fatto dopo che gli è arrivata una mia foto intima via WhatsApp”, racconta una ragazza di 16 anni al padre. Lui decide di vendicarla e picchia il ragazzo, un 18enne, che a sua volta lo denuncia. La storia, riportata ieri da La Repubblica, finisce in tribunale, con i genitori della ragazza imputati per lesioni. Nel corso del dibattimento, però, viene alla luce anche la storia della ragazza e le motivazioni che hanno spinto i genitori a farsi giustizia da soli.

Loro figlia è stata vittima di Cyberbullismo, la sua foto intima è finita sugli smartphone di diversi suoi compagni di classe e nei mesi scorsi la 16enne non voleva né uscire, né andare a scuola. Addirittura qualcuno ha scritto una grande scritta offensiva nei suoi confronti sul muro esterno della scuola, fatta ripulire dalla preside nei giorni seguenti.