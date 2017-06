Poste Italiane assume postini da luglio 2017: scadenze e requisiti per candidarsi

Cerchi lavoro come portalettere? Sono ripartite le selezioni per essere assunti da Poste Italiane con un contratto a tempo determinato. Ecco tutte le informazioni

Poste Italiane cerca portalettere da assumere con contratto a tempo determinato a partire da luglio 2017. I nuovi postini, si legge sul sito delle Poste, saranno impiegati “in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata”. Tradotto vuol dire che i nuovi portalettere dovranno sopperire alla carenza di organico dovuta alle ferie estive del personale in servizio. Per lavorare come postini biosgna però essere in possesso di determinati requisiti, specificati nella sezione Lavora con noi del sito di poste italiane.

I candidati dovranno essere in possesso di a) Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110; b) Patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale.