Un gatto con così tanti rasta da non riuscire a muoversi. Questa è la scena che si sono trovati davanti gli operatori di Animal Rescue League Shelter& Wildlife Center che si sono visti portare nel loro centro un gatto in condizioni critiche. L’animale soffriva di una grave malattia del pelo e non era stato mai curato, per questo sul suo corpo il pelo era cresciuto in modo eccessivo, formando nodi e dread che impedivano al gatto persino di muoversi. Il micio apparteneva ad un anziano che non si era mai preso cura di lui. Quando è morto, il gatto, ormai rimasto senza padrone, è stato consegnato agli operatori di Animal Rescue, che hanno tentato in tutti i modi di salvarlo. L’animale è stato curato e sottoposto ad una lunga toelettatura. Il pelo in eccesso, che gli impediva di muoversi e di mangiare, è stato tagliato e il gatto è tornato ad essere per la prima volta dopo tanti anni “normale”.