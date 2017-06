Ferrara, bimba di 4 mesi cade da secondo piano e muore

Una bambina di origine pakistana di quasi 4 mesi è morta a Cento, nel Ferrarese, dopo essere caduta da una finestra del suo appartamento al secondo piano. I medici del 118 hanno subito giudicato critiche le condizioni della bimba: sottoposta ai tentativi di rianimazione, è deceduta dopo pochi minuti.

Stando a quanto ricostruito, la caduta sarebbe il risultato di un gioco tra bimbi finito in tragedia: il fratellino, di circa 4 anni, e un cugino quasi coetaneo nel pomeriggio giocavano sul letto, situato proprio vicino alla finestra, dov’era anche la bimba, quando la piccina è finita sul davanzale ed è poi caduta.

In casa c’erano la madre, che si era allontanata per fare una doccia, e la zia, che stava allattando in un’altra stanza. Padre e zio erano invece al lavoro.