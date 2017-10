Il predicatore saudita choc: “La donna invita l’uomo a stuprarla”

Per il sedicente predicatore se le donne vengono stuprate la colpa è soltanto loro

Non ci è voluto molto perché su twitter le parole di Ahmed Bin Saad Al Qarni scatenassero una feroce polemica, per una serie di messaggi in cui il predicatore – controverso persino in un Paese iper-conservatore come è l’Arabia Saudita – metteva nel mirino le donne, sostenendo che se vengono struprate e molestate la colpa è soltanto loro.