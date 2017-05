Santo Padre Pio, luce gloriosa di Dio

avanzate contro il maligno serpente

che tormenta il corpo e lo spirito mio

e distruggete in me ogni male presente.

La vostra destra benedicente mostrate

con la piaga che in essa risplende.

Con il suo fulgore il maligno accecate

e per lui sia dell’inferno più ardente

Sui nostri mali tanti segni tracciate

della gloriosa Croce di Cristo

che risani le parti malate

e invii il male nel suo luogo sinistro.

Poi la Santa Madre di Dio invocate

che guarisca del male ogni danno

che ci doni le grazie invocate

preservandoci da ogni malanno.

Al Padre Santo il nostro grazie innalzate

a Gesù Suo Figlio che ci ama e perdona

allo Spirito Santo che tutto ci dona