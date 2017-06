È successo nel pomeriggio di giovedì 15 giugno 2017 nei pressi del casello di Busalla, in provincia di Genova. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi

Un uomo di 80 anni di Isola del Cantone è entrato al casello autostradale di Busalla sull’A7, imboccando lo svincolo che porta in direzione di Milano. Ma poi ha sterzato in direzione sud, contromano. Di lì a poco è incorso in uno scontro frontale con una Bmw, che sopraggiungeva sulla corsia di sorpasso.