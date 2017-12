Avete presente il classico presepe cristiano? Dimenticatelo.

In provincia di Bologna, Catenaso, la Sacra Famiglia oggi viene rappresentata sopra un gommone.

Una scelta molto discussa, che ha chiamato in causa anche la diocesi e che, non si fa fatica a credere, sui social ha scatenato molte polemiche

Monsignor Ernesto Vecchi ha commentato così l’episodio “Il nucleo centrale di un presepe prevede il bambino in fasce deposto in una mangiatoia e dev’essere rispettato alla lettera”

e ancora “La parte più importante di un presepe non può essere rappresentata da un barcone: non ho niente da ridire sul fatto che possa essere inserito nella rappresentazione, ma si sarebbe dovuto collocarlo in un’altra parte e non avrebbe dovuto ospitare il Bambinello e la Madonna”.

“La scelta del sindaco di Castenaso, Stefano Sermenghi, voleva porre l’attenzione sul tema dell’accoglienza ai migranti“.

Riporta il Carlino.

L’immagine è stata scelta anche come sfondo per le cartoline natalizie del paese. “In Italia molti aprono la bocca ma nessuno fa poi niente di concreto per un’accoglienza positiva” aveva spiegato il sindaco allo stesso giornale.

Ma il popolo del web e la cittadinanza sembrano proprio non aver gradito: “Niente da dire sul fatto che un presepe possa essere arricchito, ma ricordiamo che Gesù è il salvatore di ogni problema, non solo di uno”. Conclude monsignor Vecchi.