ACATE. Credevano di rubare indisturbati all’interno di un’abitazione rurale di Contrada Cicirello, ad Acate, senza fare i conti, però, con alcune pattuglie di carabinieri della locale stazione che erano impegnate in un servizio preordinato di prevenzione e contrasto dei reati predatori.

I militari, infatti, hanno immediatamente notato un certo andirivieni nei pressi di una villetta di campagna, in questo periodo dell’anno solitamente non abitata, e la presenza di un furgone carico di materiale. Appostatisi per qualche minuto hanno capito che tre uomini stavano cercando di asportare, indisturbati, suppellettili e grate in ferro: li hanno subito bloccati e arrestati in flagranza di reato.