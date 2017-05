Il preside era furioso quando il padre ha portato i figli in vacanza, ma lui gli ha dato la risposta perfetta

Quando Mike Rossi si è qualificato per correre la maratona di Boston, ha deciso di portare con sé tutta la famiglia.

Ha contattato la scuola dei figli per spiegare che sarebbero stati assenti, ma quando sono ritornati da Boston, il padre, con sua grandissima sorpresa, ha ricevuto una e-mail, scrive Today.

L’e-mail proveniva dal dirigente scolastico, ecco il contenuto del messaggio:

“Cari signori Rossi,

Capisco che la vostra famiglia si sia recentemente recata in vacanza. Vorrei comunicarvi che il distretto scolastico di Abington non accetta le vacanze in famiglia come motivo d’assenza, a prescindere dalle attività svolte durante il viaggio.”

Alla fine della lettera, il preside ha anche spiegato le conseguenze: