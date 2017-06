La pressione bassa è molto diffusa, e se ne soffre soprattutto d’estate. Ma quali sono le cause e i sintomi? E che rimedi naturali usare? Scopri tutto con i nostri consigli

La pressione bassa si verifica quando c’è un abbassamento generale dei valori della pressione arteriosa, tendenzialmente quando i valori scendono tra 90 e 60 mmHg (i millimetri di colonna di mercurio che misurano la pressione delle arterie al livello del cuore). I valori si riferiscono rispettivamente alla pressione massima, e alla minima.

La pressione bassa è un fenomeno piuttosto diffuso, che in medicina viene chiamato ipotensione. Il suo contrario, ovviamente, è la pressione alta, l’ipertensione così pericolosa per il cuore e il sistema circolatorio. Benché la pressione bassa non sia un vero e proprio disturbo, è bene prendersene cura per evitare i classici sintomi. Quali sono le cause e i rimedi per la pressione bassa? C’è un’alimentazione adeguata da seguire, per prendersi cura della pressione? Qui troverai le risposte a tutte le tue domande!