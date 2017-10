Massa Carrara – Sono 37 i carabinieri indagati per presunti abusi ai danni di cittadini stranieri che sarebbero avvenuti nelle caserme di Aulla e Licciana Nardi, in Lunigiana, provincia di Massa Carrara: lo si legge negli atti di chiusura delle indagini, notificati nei giorni scorsi ai militari, interessati nel complesso da 189 capi di imputazione.

Non solo brigadieri, marescialli e appuntati: tra gli indagati, sebbene per «episodi marginali», ci sono anche il tenente colonnello Valerio Liberatori, già comandante provinciale di Massa Carrara, e il comandante della compagnia di Pontremoli, Saverio Cappelluti, entrambi accusati di favoreggiamento, per aver «aiutato i carabinieri indagati a eludere le investigazioni dell’autorità».

Nelle carte della Procura che hanno portato ad accusare i carabinieri si parla di atti intimidatori e vessatori, soprattutto nei confronti di cittadini extracomunitari. Alcuni militari avrebbero usato frasi come «se parli ti stacco la testa» o «ti spezzo le gambe». Si evidenziano inoltre lesioni personali e contusioni multiple per avere sbattuto la testa di un extracomunitario contro il citofono della caserma, colpi di manganello sulle mani appoggiate alle portiere delle auto durante i controlli, scariche elettriche prodotte da 2 storditori per costringere uno spacciatore (sempre straniero) a rivelare dove tenesse la droga e anche contravvenzioni immotivate.

Poi c’è la descrizione di sevizie contro un giovane marocchino in caserma, «costretto a subire atti sessuali senza ragione alcuna se non razziale», si legge sempre nelle carte della Procura di Massa Carrara.