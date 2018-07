METEO DAL 3 AL 9 LUGLIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Caldo protagonista in questo avvio di luglio, per effetto della prima vera importante rimonta verso il Mediterraneo dell’anticiclone subtropicale.

Le prime infiltrazioni d’aria più umida atlantica stanno invece portando conseguenze sul Nord Italia, dove l’anticiclone tende a perdere energia e di conseguenza il meteo tende a divenire instabile con temporali soprattutto sulle Alpi.

secondo Meteoweb la prossima sarà una settimana di fuoco al Centro/Sud, verso +40°C e oltre soprattutto in Sicilia. Sta arrivando un’ondata di calore notevolissima dal cuore del Sahara

di seguito, TUTTE LE TEMPERATURE FORNITE DAL SITO

Inizia il grande caldo al Centro/Sud Italia in queste prime ore di Luglio in cui l’Estate ha deciso di iniziare all’improvviso, dopo una seconda metà di Giugno tormentata da maltempo e fresco anomalo. Già stamattina le temperature hanno raggiunto +36°C a Foggia, +34°C a Catania, Siracusa e Cosenza, +32°C a Roma, Lecce, Matera, Guidonia, Trapani e Brindisi, e aumenteranno ancora nel pomeriggio.

Ma sta facendo caldissimo nel nord Africa, in modo particolare nel Maghreb tra Algeria e Tunisia dove ieri pomeriggio sono stati raggiunti picchi di caldo eccezionale con +48,8°C ad Adrar, +48,6°C a In-Salah, +48,4°C a Touggourt, +48,1°C a Reggane, +48,0°C a El-Oued, +47,9°C ad Ouargla, +47,4°C a Tozeur, +47,2°C a Biskra e Hassi-Messaoud, +47,1°C a Matriouene , +47,0°C a Timimoun, +46,6°C a Tataouine, +46,5°C a Rhourd Nouss, +46,2°C a Remada e +46,0°C a El Golea.

In settimana avremo un’escalation del caldo per una vera e propria “lingua” di fuoco che dal deserto del Sahara si avvicinerà al Sud Italia, portando temperature pazzesche tra Mercoledì 4 e soprattutto Giovedì 5 Luglio in tutto il Centro/Sud: in Sicilia la colonnina di mercurio supererà abbondantemente il muro dei +40°C, ma anche in tutte le altre Regioni avremo temperature esagerate e in alcuni casi vicine ai +40°C.