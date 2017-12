Previsioni Meteo per Natale 2017: feste all’insegna di neve e gelo – Gli ultimi aggiornamenti

Previsioni Meteo Natale 2017, dai modelli nuove conferme sulla tendenza al freddo intenso con tanta neve durante le attesissime festività natalizie.

Più colpite le Regioni Adriatiche e il Sud

Tutti pronti per il Natale? Una delle domande che si fanno molti utenti riguarda le previsioni meteo dei giorni di festa più attesi dell’anno

In questi giorni stiamo monitorando diverse fonti, una delle quali – MeteoWeb – ci mostra una tendenza a freddo e neve

Dunque freddo e neve per le festività natalizie in Italia:

Meteoweb infatti ci informa sugli ultimi aggiornamenti, preannunciati a dire il vero già da una settimana

L’ondata di maltempo e gelo proveniente dalla zona dei valcani sulle Regioni Adriatiche e al Sud dell’Italia

con possibili nevicate fin su spiagge e pianure di Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Abruzzo e Molise,

potrebbe arrivare proprio nella giornata della vigilia di Natale, Domenica prossima, il 24 Dicembre.

Ma intanto le mappe sono eloquenti anche sulla settimana che ci porterà al Natale

con l’ondata di freddo che è già iniziata in questo weekend porterà via via il gelo su tutte le Regioni Adriatiche

Previsto freddo anche e su gran parte del Paese in modo particolare tra Martedì 19 e Mercoledì 20 Dicembre, con nevicate fino a quote molto basse.

Breve tregua tra Giovedì 21 e soprattutto Venerdì 22, quando le temperature aumenteranno fino a +18/+19°C su gran parte del Paese

ma soltanto per poche ore perché proprio nel prossimo weekend è sempre più probabile la nuova ondata fredda balcanica che condizionerà proprio il Natale.

Resta ovviamente ancora un’ipotesi da valutare ulteriormente nei prossimi giorni.

Per maggiori approfondimenti, consigliamo il sempre aggiornatissimo sito www.meteoweb.eu