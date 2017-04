Previsioni Meteo, per il Ponte del 25 Aprile inizia il maltempo al Nord. Sole e caldo al Centro/Sud, ma a fine mese torna il freddo invernale

Previsioni Meteo – E’ tornato a splendere il sole in tutt’Italia in questa Domenica 23 Aprile, con temperature in forte aumento, tipicamente Primaverili. Fa più caldo al Nord, con +21°C a Bolzano, Merano e Sondrio, +20°C a Milano e Torino. Ma anche al Sud la colonnina di mercurio è in sensibile rialzo. Notevolissimi gli sbalzi termici in Puglia, dove stamattina ha fatto ancora molto freddo: a Brindisi ci sono +20°C dopo una minima di appena +6°C, a Lecce abbiamo +19°C dopo una minima che è stata addirittura di +3°C. Ma l’escursione termica più significativa tocca punte di 17°C nelle zone interne, a Lequile nel salento (+1°C/+18°C) e ad Acquaviva delle Fonti, sulle Murge (+4°C/+21°C). Anche in Sicilia situazione analoga, a Mazara del Vallo (+2°C/+19°C), a Siracusa (+3°C/+20°C) a Noto (+3°C/+20°C). E queste massime sono ancora parziali, perché aumenteranno ulteriormente nel pomeriggio.

Le temperature sono in graduale rialzo in tutto il Paese dopo il colpo di coda dell’inverno che nei giorni scorsi aveva riportato freddo e nevicate fino a bassa quota. Domani, Lunedì 24 Aprile, farà sensibilmente più caldo rispetto ad oggi in tutt’Italia, e le temperature al Centro e al Sud continueranno ad aumentare anche nei giorni successivi, toccando i picchi massimi tra Mercoledì 26 e Giovedì 27, quando avremo punte di +28°C in Calabria e Sicilia e di +26°C tra Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Contemporaneamente, proprio tra Mercoledì e Giovedì, forti piogge e temporali colpiranno prima il Nord e poi il Centro. Il maltempo, che al Nord inizierà durante il Ponte del 25 Aprile, arriverà anche al Sud nella giornata di Venerdì 28 Aprile, con un brusco crollo delle temperature che in poche ore torneranno su valori invernali. Nevicherà ancora sull’Appennino. Non sarà freddo come nei giorni scorsi, ma quasi.

Confermato per l’inizio di Maggio il più lungo periodo di stabilità anticiclonica e di clima mite di cui avevamo già parlato nei giorni scorsi. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Per approfondire VISITA METEOWEB