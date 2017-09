L’uomo, 69 anni, era uscito insieme ad alcuni compagni nei boschi intorno a Davagna. I soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili

Primo giorno di caccia in Liguria e subito si è registrato un incidente mortale. A perdere la vita è stato un uomo di 69 anni nei boschi intorno a Davagna. Il cacciatore è scivolato per diversi metri in una scarpata. Purtroppo vani i soccorsi, intervenuti su richiesta dei compagni dell’uomo.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, carabinieri e vigili del fuoco. La vittima potrebbe avere accusato un malore e quindi essere caduto oppure avere inciampato, risposte che stanno cercando i carabinieri.

L’incidente è avvenuto ieri mattina.

