Il primo matrimonio ufficiale tra tre uomini: “E’ una famiglia poliamorosa” – VIDEO

Che la monogamia non vada troppo di moda di questi tempi è cosa nota e arcinota. Ma raramente finora ci si era spinti, per lo meno in via ufficiale, al punto da formare famiglie con più di due partner, senza distinzione di orientamento sessuale. A segnare un importante “precedente” in questo senso è la Colombia con un evento di indubbia portata storica: il primo matrimonio che sancisce l’inizio di una famiglia poliamorosa.

Per la prima volta, infatti, in quel paese è stato ufficialmente riconosciuto in sede civile un matrimonio omosessuale tra tre uomini: si tratta di un 50enne, Manuel Bermudez, giornalista, un 36enne, Alejandro Rodriguez, personal trainer, e un 22enne, Victor Hugo Prada, attore e modello. La loro unione è stata celebrata lo scorso 3 giugno nella città in cui vivono, Medellin, ed è la prima nel suo genere – sia detto senza ironia – nel paese sudamericano, che ha acconsentito al procedimento dal momento che non vìola le leggi dello stato.