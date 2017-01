Anche per il 2017 il governo ha concesso gli aumenti dei pedaggi alle società che gestiscono le autostrade, sulla base degli investimenti sostenuti nell’ultimo biennio. L’aumento medio dei pedaggi autostradali è dello 0,77%, informa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, frutto della media di tutti i rincari autorizzano, che da +0% a +7,88%.

Le società autostradali che non hanno aumentato il pedaggio dall’1 gennaio 2017 sono Asti-Cuneo, Autostrada del Brennero, Consorzio Autostrade Siciliane, Centro Padane, Autostrada dei Fiori, SALT, Autostrade Meridionali (SAM), SAV, SITAF.

Le società che hanno applicato aumenti sono:

ATIVA (+0,88%)

Autostrade per l’Italia (+0,64%)

Autovie Venete (+0,86%)

Brescia-Padova (+1,62%)

CAV (+0,45%)

Autocamionale della Cisa (+0,24%)

Milano Serravalle Milano Tangenziali (+1,50%)

Tangenziale di Napoli (+1,76%)

RAV (+0,90%)

SAT (+0,90%)

SATAP Tronco A4 (+4,60%)

SATAP Tronco A21 (+0,85%)

Torino-Savona (+2,46%)

Strada dei Parchi (+1,62%)

Brebemi (+7,88%)

TEEM (+1,90%)

Pedemontana Lombarda (+0,90%)

I rincari si concentrano soprattutto in Piemonte e Lombardia secondo il Codacons che stima in 35 euro il maggior esborso medio che ciascuna famiglia dovrà sostenere nel 2017 per spostarsi lungo le autostrade.

Rincarano anche il Telepass e i pedaggi dei trafori del Monte Bianco e del Frejus: il primo avrà un canone mensile di 1,5 euro e non più di 0,7, i secondi saranno più cari dello 0,6. I i possessori di Telepass Family o Business godranno di uno sconto del 15% su ogni transito lungo la TEEM e la BreBeMi per tutto il 2017.

