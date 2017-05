Il fegato è un organo essenziale del nostro corpo. È il più grande e svolge un’infinità di funzioni fondamentali e imprescindibili per la nostra salute e per il corretto funzionamento dell’organismo. È importante conoscere ogni sintomo che indichi la presenza di un problema.

Bisogna ricordare che il fegato ha tre funzioni base: quella di depurare il sangue eliminando le tossine e le cellule inutili, quella di aiutare a sintetizzare i glucidi e i lipidi permettendo, inoltre, di evitare le emorragie, e quella di immagazzinare vitamina A, D, K, E, essenziali per ottenere energia.

1. Nausea

È il primo sintomo e il più evidente di un problema al fegato. Ci si può sentire male dopo mangiato o anche sentirsi appesantiti, provare nausea e perfino vomito. Tuttavia, non vi dovete allarmare poiché a volte possono essere dovuti a molte altre situazioni e non necessariamente a un problema epatico. Nonostante ciò, se persiste ed è un sintomo continuo, non esitate a consultare un medico.