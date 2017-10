Incredibile quanto avvenuto in una scuola media di Torino. Tutto è iniziato durante l’intervallo. Due studenti di 11 anni hanno preso di mira un loro compagno di classe disabile, lo hanno spinto in fondo ad un corridoio senza alcuna via di uscita e poi gli hanno messo le mani addosso tentando di tirargli giù i pantaloni con l’intento probabilmente di lasciarlo in mutande davanti a tutti.

A questa scena ha assistito una professoressa che ha parlato coi tre ragazzi. I due aguzzini si sono giustificati dicendo che si trattava soltanto di un gioco, ma lei scopre che la cosa si ripete già da diversi giorni e si confronta con la vicepreside.

Le due decidono di procedere con una nota sul diario dei due bulli, una pena se così si può chiamare decisamente lieve.