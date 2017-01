Nadir Benchorfi, arrestato il 2 dicembre scorso, resta in carcere. Ecco le ultime novità

Il terrorista arrestato a Milano resta in cella: “Pronto ad attentati in centri commerciali

Restano chiuse le porte del carcere per Nadir Benchorfi, il trentenne di origine marocchina arrestato il 2 dicembre scorso nella sua casa di via Tracia, zona San Siro, perché ritenuto un aspirante terrorista dell’Isis.

Benchorfi, che deve rispondere di associazione con finalità di terrorismo internazionale, aveva giurato ad un suo contatto siriano – ed è questo il motivo del “no” del tribunale del Riesame – di essere disponibile a compiere un attentato in Italia. Tra i suoi obiettivi potenziali, l’ipotesi degli investigatori, i centri commerciali: luoghi grandi e affollati che lo stesso trentenne conosceva bene per aver lavorato come aiuto cuoco nel mega mall di Arese.