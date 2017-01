Il 2017 inizia ancora nel segno del terrore Isis. Dopo la strage nella discoteca di Istanbul (nessuna rivendicazione, ma la pista porta al jihadismo) l’allarme di attentati si diffonde anche in Gran Bretagna. Intervistato dal Sunday Times, il viceministro alla Sicurezza interna Ben Wallace avverte che l’Isis starebbe progettando “una strage” utilizzando “armi chimiche” come i gas impiegati già in Siria e Iraq. Wallace ha rivelato che l’intelligence ha condotto numerose esercitazioni per gestire quello che definisce “l’incubo” del Paese”.

Roma, 2 gennaio 2017

fonte liberoquotidiano