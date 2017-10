Un esercito di maestri, maestre e professori schierati per lo ius soli. Pronti a mettere da parte il loro ruolo super partes a scuola per spiegare ai loro alunni quanto sia necessario approvare la legge sulla cittadinanza per ora (e per fortuna) impantanata al Senato.

Alcune settimane fa il maestro Franco Lorenzoni e il professore Eraldo Affinati, insieme ad una pletora di associazioni di insegnanti, hanno lanciato un appello per regalare a tutti gli stranieri nati in Italia il passaporto del Belpaese.

E oggi, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, per rendere visibile agli studenti la loro presa di posizione in barba al delicato ruolo educativo che svolgono, oltre 4.500 docenti si sono presentati in classe con un nastrino tricolore sugli abiti. Non solo: oltre 850 prof hanno fatto lo sciopero della fame e molti di loro hanno realizzato attività con gli alunni per “parlare di migranti, profughi” e del “senso della proposta dello ius soli”.

Ognuno ha la propria idea politica, per carità. Ciò che fa riflettere è il coinvolgimento degli studenti in un evento di “propaganda” politica.