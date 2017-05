Nuove immagini shock realizzate in un allevamento di suini. Le ha diffuse oggi la LAV e documentano gravi maltrattamenti, sovraffollamento di animali in uno spazio non idoneo, animali che presentano la mutilazione della coda. Roberto Bennati Vicepresidente LAV: “Sono immagini che testimoniamo condizioni inaccettabili per qualsiasi consumatore”

Nuove immagini shock realizzate in un allevamento di suini per la produzione del prosciutto di Parma. Le ha diffuse oggi la LAV e documentano gravi maltrattamenti, sovraffollamento di animali in uno spazio non idoneo, animali che presentano la mutilazione della coda (circostanza che evidenzia che tale pratica viene effettuata in forma routinaria in violazione della normativa); inoltre si evince che nessun materiale manipolabile è presente nelle aree di ingrasso. Condizioni igieniche precarie, evidenza di infezioni e malattie anche in stadio avanzato non curate, presenza di animali deceduti lasciati all’interno o in prossimità dei capannoni nei quali sono allevati gli animali. L’allevamento farebbe parte – secondo la nota della LAV – del circuito di produzione del Prosciutto di Parma.

“Non sarebbe la prima volta che vengono documentate condizioni tremende negli allevamenti di suini per la produzione del prosciutto e queste nuove immagini confermano che anche la produzione che lavora sotto il disciplinare del prosciutto di Parma, che, infatti, non prevede specifici requisiti relativi al benessere degli animali nel proprio disciplinare, in realtà non determinano condizioni di vita migliori. – dichiara Roberto Bennati Vicepresidente LAV – Sono immagini che testimoniamo condizioni inaccettabili per qualsiasi consumatore. Il Consorzio del prosciutto di Parma spieghi ora queste condizioni e chiarisca, inoltre, ai propri consumatori perché vengono effettuate mutilazioni come la castrazione senza anestesia, il taglio della coda di routine e la limatura dei denti”.

ATTENZIONE IMMAGINI FORTI SCONSIGLIATE A UN PUBBLICO SENSIBILE

today