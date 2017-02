Asilo politico negato, via dal centro d’accoglienza: i migranti bloccano le ferrovie per Milano

„Una quindicina di profughi sui binari. E oltre un’ora di caos per i treni. Mattinata movimentata, quella di sabato, nella stazione ferroviaria di Mortara, nel Pavese, teatro della protesta di alcuni giovani immigrati che hanno occupato i binari per manifestare il loro malcontento contro, sembra, il rifiuto della loro richiesta di asilo politico.

I giovani, come riporta Milano Today avrebbero già presentato ricorso contro la decisione della prefettura, ma intanto – proprio in virtù del no alla loro richiesta – sono stati costretti a lasciare i centri d’accoglienza dove erano ospitati, senza avere un altro posto dove poter stare.

Il presidio, inevitabilmente, ha mandato nel caos la circolazione dei treni. Dalle 8.25, momento del blocco nella stazione di Mortara, i convogli hanno potuto riprendere a circolare soltanto alle 9.45. Per questo, tutti i treni da e per Milano che avrebbero dovuto percorrere la tratta Milano-Alessandria hanno subito ritardi fino a un’ora e cancellazioni.