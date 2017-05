PROVA A TOGLIERSI LA VITA, MA SBAGLIA IL TIRO E UCCIDE LA FIDANZATA: “ERA UBRIACO”

Voleva suicidarsi ma manca il tiro e uccide la sua fidanzata. Victor Sibson, 21 anni, lo scorso 21 aprile ha provato a togliersi la vita sparandosi alla testa. Il ragazzo era molto ubriaco però e nel premere il grilletto ha sbagliato la mira, spostando la pistola e indirizzandola accidentalmente verso la sua fidanzata che è stata colpita mortalmente.

Victor di di Anchorage, in Alaska, è stato accusato di omicidio di secondo grado e in questi giorni è protagonisa del processo a suo carico. Comparso in aula con un caschetto, a causa delle lesioni riportate nel tentativo di suicidio, il giovane sta tentando di provare la sua innocenza.