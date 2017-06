Pubblicano online la foto preferita del matrimonio, ma gli amici notano qualcosa di terrificante

Kevin e Christina si erano appena sposati e non vedevano l’ora di ritirare le fotografie del loro matrimonio. Ma quello che hanno visto in una delle foto è stato scioccante. Hanno avvertito i brividi lungo la schiena quando hanno notato qualcosa di veramente inaspettato nella loro foto preferita.

Guarda questa immagine! Riesci a vedere cosa c’è che non va?

Ebbene, io ho notato un inquietante viso sorridente alle spalle della coppia di neosposi. Kevin ha scritto: “La foto preferita del nostro matrimonio… Almeno finché non abbiamo notato cosa c’era dietro di noi… Non sappiamo ancora chi fosse.”

I due non avevano idea di chi fosse quella persona, perché non era uno dei loro invitati. Inoltre, non notarono quella strana immagine finché Cristina non caricò la foto su Facebook e uno dei suoi amici le indicò quel viso spaventoso.

Kevin ha aggiunto: “Sua sorella disse che poteva essere lei, ma quel viso non le somiglia minimamente.”