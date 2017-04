Una donna inglese è stata colpita da un ictus per colpa, suppongono i medici, della pillola anticoncezionale. Natalie Trickett, madre di due figli, è crollata a terra all’improvviso e ha perso la sensibilità nel lato destro del viso oltre che parzialmente della vista. Alla 28enne è stato svelato che probabilmente l’ictus è stato causato dalla pillola Microgynon, che la donna prendeva da circa un anno.

Natalie, la quale godeva di ottima salute e che gareggia in competizioni di CrossFit, ha così commentato l’accaduto: “L’ictus è un potenziale rischio della pillola perché comporta un aumento del rischio di formazione di coaguli nel sangue, ma finché non ti succede non hai ben chiara la situazione”. La giovane ha ammesso di aver capito che qualcosa non andava nel momento in cui ha cominciato a perdere sensibilità nel lato destro del volto, raccontando poi di aver poi avuto delle allucinazioni e di essere crollata a terra mentre scendeva per preparare la colazione a suo marito ed ai suoi due bambini. Portata in ospedale dalla madre, Natalie inizialmente è stata mandata a casa con una diagnosi di emicrania e la richiesta di una visita da un oculista.

Solo durante il controllo dallo specialista ha scoperto di aver avuto un ictus: “Ero scioccata, mi ha preso il panico e sono svenuta”. Natalie non ha ancora superato del tutto le conseguenze del colpo apoplettico subito: “Vedo ancora a macchie e non riesco fare cose più complesse come giocare a tennis perché non vedo la palla in modo corretto. Ho anche dovuto rifare l’esame di guida e fortunatamente sono riuscito a passarlo”. La giovane madre, che deve occuparsi del figlio Luke affetto da disabilità, ora spera di poter tornare all’università per diventare insegnante di sostegno. Natalie inoltre desidera sensibilizzare l’opinione pubblica circa i rischi che comporta l’assunzione della pillola contraccettiva e di quanto possano essere gravi le conseguenze dovute ad un trattamento tardivo di un ictus.

“Credo che la consapevolezza e l’informazione riguardanti gli effetti collaterali della pillola e le conseguenze di un ictus siano insufficienti. La gente pensa che un ictus possa colpire solamente persone con più di 50 anni e io stessa avevo questa convinzione”. Tuttavia le autorità sanitarie competenti hanno voluto rassicurare la popolazione, specificando che le controindicazioni relative alla pillola, seppur esistenti, sono poco probabili: “Le donne devono continuare a fare uso della pillola. La sicurezza della stessa è stata recentemente riesaminata a livello europeo ed i rischi sono minimi. Tanto i medici quanto le persone di sesso femminile che la assumono tuttavia devono essere consapevoli dei fattori di rischio e devono saper riconoscere la sintomatologia legata agli effetti collaterali”.

