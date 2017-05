E’ morto il bambino curato per l’otite con l’omeopatia

Il bambino, di 7 anni, era arrivato semicosciente in ospedale a Urbino martedì notte. Disperata operazione al Salesi di Ancona.

Il piccolo Francesco di 7 anni di Cagli, ricoverato nel reparto di rianimazione del Salesi di Ancona per un’otite non curata, è morto questa mattina. I medici del Salesi hanno convocato la commissione apposita per l’accertamento della morte cerebrale. Si valuta anche la possibilità di un ipotetico espianto di organi ma si attende l’assenso della famiglia.

Ma secondo il nonno del piccolo, Maurizio Olivieri, è stata la fiducia riposta nel medico omeopata a causare la tragedia, medico che avrebbe “imposto” alla famiglia di non portare il piccolo in ospedale nemmeno con la febbre alta, il vomito, il dolore provato da 15 giorni di infezione.

Una situazione gravissima, e i medici hanno subito disposto il trasferimento del piccolo ad Ancona, dove è stato operato per ridurre l’ascesso e sottoposto a una fortissima cura antibiotica. Non è bastato a salvarlo: il bambino è morto stamattina al Salesi.

Il primario del reparto di rianimazione del Salesi ha inviato alla procura dei minori e alla procura presso il tribunale di Ancona una segnalazione per le decisioni conseguenti relativi alla tragica vicenda.