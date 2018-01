A quanto ammonta il compenso di Claudio Baglioni (e degli altri conduttori) al Festival di Sanremo

Come per ogni Sanremo che si rispetti, si riaffaccia la polemica sul cachet dei conduttori e degli ospiti E quest’anno non farà eccezione.

Veniamo quindi velocemente al dunque: quanto costerà il Festival di Sanremo 2018?

Secondo quanto riportato da nanopress, i compensi dei conduttori dovrebbero aggirarsi “sul milione e 300 mila euro, mentre i costi totali sono per il momento arrivati a circa 16 milioni”.

Ma secondo i dati diffusi dai dirigenti, la raccolta pubblicitaria avrebbe toccato quota 25 milioni di euro (nel passato festival furono invece 26 milioni e, mancando ancora un mese alla kermesse, la Rai conterebbe di oltrepassare di gran lunga quella stessa cifra)

In pratica, secondo il ben informato Nanopress, anche stavolta il Festival dovrebbe chiudere con un utile di circa dieci milioni di euro.



“Alla faccia di chi dice che Sanremo rappresenti uno spreco di denaro pubblico…”

Veniamo alle cifre

Voci di corridoio (quindi da prendere con le molle) citerebbero circa

– 300 mila per Pierfrancesco Favino

– 400 mila per Michelle Hunziker

– 600 mila euro per Claudio Baglioni,

Da non dimenticare che Claudio Baglioni oltre a rivestire il ruolo di conduttore rivestirà anche quello di direttore artistico.

Non si tratterebbe quindi di compensi particolarmente eccessivi: “Carlo Conti, tanto per dirne una, nel 2017 ha intascato 650 mila euro, per non parlare dei mega cachet del passato di Paolo Bonolis (un milione) e Gianni Morandi (800 mila). Ma erano decisamente altri tempi.”

Staremo a vedere