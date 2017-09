Ieri notte, a Ravenna, altri due colleghi hanno perso la vita durante la corsa verso un intervento per una rissa tra imbecilli, probabilmente ubriachi, come avviene qualche volta anche a Piacenza

Quante volte ognuno di noi, come semplice cittadino, sente una volante accendere sirena e lampeggiante e accelerare. Avviene ogni giorno, migliaia e migliaia di volte, per svariati motivi: per intervenire su una rissa, uno scippo, una rapina, un furto, un incidente stradale, una violenza, un omicidio.

Ad ogni accensione di sirena, per qualsiasi motivo, dal più banale al più serio, si mette a repentaglio la propria vita per il cittadino anche se, a volte, ogni operatore, a seconda dei casi, potrebbe prendersela un po’ più con comodo e rischiare meno. Nonostante tutto, nonostante la nostra politica e la nostra classe dirigenziale, ogni volta ci si mette anima e corpo per portare a segno un altro colpo a favore di uno Stato che spesso ci lascia soli.