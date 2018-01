Collie fugge in autostrada per paura del temporale: salvato dalla Polstrada

Ieri un cane collie è stato salvato a Lucca dalla Polizia Stradale

Il cane viaggiava da solo e impaurito lungo l’autostrada A12, dopo essere fuggito ai padroni, sembra, per paura del temporale che in pochi minuti si era abbattuto sulla zona di Carrara.

L’animale salvato era finito in un dirupo, fratturandosi un’anca.

Il cane è comunque riuscito a portarsi fin sull’autostrada

Il cane, di nome Bach, una femmina di collie ferita e disorientata dal trambusto e dai fari delle auto, si è accasciata sulla corsia di sorpasso vicino al guard-rail, tra la sorpresa degli automobilisti che, allarmati, hanno chiesto aiuto alla Centrale Operativa della Polstrada.



I poliziotti – riporta la Gazzetta di Viareggio – sanno che in questi casi ogni secondo è prezioso perché l’animale, impaurito, rischia di essere travolto, esponendo al pericolo pure i veicoli in arrivo.

“Lì vicino – racconta il quotidiano – “c’era una pattuglia della Sottosezione di Viareggio, che è riuscita ad arrivare prima che accadesse il peggio.

Uno degli agenti è sceso dalla macchina per fare da scudo a Bach, rallentando con le torce il traffico e segnalando il pericolo a tutti quelli che arrivavano.

L’altro, cogliendo l’attimo in cui non passava nessuno, è balzato fino al guard-rail, riuscendo a prendere in braccio il cane e a portarlo via”

“Bach era bagnato fradicio per la pioggia battente e, per tale motivo, è stato adagiato sui sedili dell’auto dai poliziotti, che lo hanno asciugato e riscaldato, avvolgendolo prima in una coperta termica e poi in plaid di lana,

facendo una corsa in caserma ove stava per arrivare l’ambulanza. Ora il collie è in clinica a Genova, dove sta ricevendo le cure del veterinario e del suo affezionato padrone, che è in attesa di poter riportare presto a casa il suo amico a quattro zampe.“