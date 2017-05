Nonostante l’immagine canonica che ritrae la donna la voglia ancora magra e senza forme, le cose stanno cambiando. Celebrità come Kim Kardashian e Beyoncé sono molto fiere delle loro curve e stanno dimostrando a ragazze e donne che non c’è bisogno di indossare la taglia 40 per essere belle. Il tabù del corpo formoso sta, poco per volta, cadendo.

Raylynn, della Georgia, negli Stati Uniti, è una di queste donne: mostra con disinvoltura il suo corpo su Instagram, incoraggiando le altre donne ad accettarsi per quello che sono.

Ha già più di 122.000 follower.

Oltre alle foto del suo corpo, la ragazza pubblica frasi motivazionali che spingono le donne ad accettarsi. Per esempio, una delle foto riporta: “Nessun uomo che ti ami, vorrebbe tenerti nascosta”.

La 24enne ha un busto molto sottile e i fianchi larghi 180 cm.

Proporzioni non comuni, causate da un linfedema alle gambe, che causa gonfiore e ritenzione di liquidi. Ma tutto questo non ferma la neo mamma, che mostra orgogliosa il suo corpo. Senza vergogna. Raylynn ha anche senso dell’umorismo, come in questa foto, nella quale chiede: “Dove è finita la sedia?”.

Ci sono, come al solito, dei critici, persone che non credono che le foto della ragazza siano reali, ma pensano siano state alterate con Photoshop. Per provare che questa gente si sbaglia, Raylynn ha pubblicato un video, nel quale mostra, senza lasciare dubbi, il suo corpo.

E questa giovane madre non è solo sicura di sé, ha anche uno spiccato senso degli affari: per vedere più foto e video, è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 10 €: cosa?

Chissà cosa diranno i malpensanti… GUARDA LE FOTO

