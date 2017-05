Questa donna si è tolta la parrucca al primo appuntamento – e non si aspettava che lui reagisse così

Eve Betts nasconde un grande segreto. La ragazza soffre di alopecia, una malattia autoimmune che causa la perdita di capelli.

Da bambina Eve è stata vittima di bullismo proprio perché non aveva i capelli. Anche se diceva che a lei non interessava ciò che pensavano gli altri, a volte se ne lasciava influenzare.

Eve ha recentemente partecipato al programma tv “First Dates” (Primo appuntamento), in cui i partecipanti escono con degli sconosciuti. La ragazza ha incontrato Jordan che non aveva idea di quello che sarebbe successo. Quando Eve ha deciso di rivelargli il suo segreto, lui non sapeva che dire.

-Non ho i capelli. Ho una parrucca, ha detto Eve nel video prima di togliersi la parrucca e mostrargli il tatuaggio che ha sulla testa.

L’unica cosa che Jordan riusciva a dire era:

-Okay. Oh, wow.

Jordan, proprio come i camerieri, è rimasto sconvolto dalla rivelazione di Eve. Ma quando lo shock iniziale è passato, Jordan ha detto qualcosa che le è arrivato dritto al cuore.

Quando Eve ha cercato di rimettersi la parrucca, Jordan ha detto:

-E’ della taglia giusta. Mettila giù.

È fantastico vedere persone così oneste, piene di coraggio e di compassione. Eve è riuscita a rivelare il suo più grande segreto ad uno sconosciuto. E Jordan ha gestito una situazione inaspettata in maniera spontanea e amichevole.

Noi siamo perfettamente d’accordo con Jordan. Con o senza parrucca, Eve è assolutamente bellissima!

incredibile