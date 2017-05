La salvia è una delle piante aromatiche più utilizzata in cucina: abbinata in tutto il mondo alle carni, in Italia trova il suo impiego anche con pasta, olio, sughi, salse e come accompagnamento dei formaggi. Così come il prezzemolo, non è difficile coltivarne alcuni esemplari anche in casa, magari sfruttando il balcone o un piccolo orto.

La Salvia officinalis, questo il nome scientifico, è la pianta aromatica normalmente scelta per l’uso alimentare: la famiglia da cui proviene, le Lamiaceae, contiene infatti più di 1.000 varietà diverse. Si caratterizza per essere un arbusto sempreverde, dalle foglie felpate al tatto e fiori violacei, riuniti fra loro in gruppi di inflorescenze. Oltre che al ricorso in cucina, da secoli la salvia – il cui nome deriva da “salus”, salute – è un ottimo rimedio naturale per il benessere dell’organismo. Oltre a stimolare la digestione, ha un’azione antisettica che può prevenire le infezioni del cavo orale e dell’apparato digerente. Non ultimo, il vegetale è utilizzato anche in cosmesi – spesso in prodotti per lo sbiancamento dei denti – e nei trattamenti per ridurre il gonfiore delle gengive.

Salvia: cosa sapere prima di coltivarla