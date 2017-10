Avere le piante in casa può essere molto piacevole; prendersi cura di loro, potarle, guardarle crescere e dare loro acqua ogni giorno è davvero terapeutico. Ma la verità è che, per quanto belle possano essere, non possiamo far crescere qualsiasi tipo di pianta in casa. Ed è importante parlarne proprio per evitare spiacevoli incidenti.

Una pianta che molte persone finiscono per crescere in casa o anche in ufficio è la Dieffenbachia, detta anche Canna del muto, dal nome scientifico Dieffenbachia seguine. La pianta è conosciuta per essere estremamente velenosa, ma molte persone continuano a coltivarla perché si mantiene facilmente oltre ad essere oggettivamente bella.

La pianta, originaria dell’America, ha effetti devastanti; il semplice gesto di passarvi le mani sugli occhi dopo averla toccata è sufficiente per rendervi ciechi in modo permanente! È venuto fuori che nelle sue foglie, la Dieffenbachia ha una sostanza che è estremamente aggressiva per la pelle e le mucose degli animali in genere, e funziona come meccanismo di difesa della pianta stessa.