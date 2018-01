Questa povera cagnolina è arrivata dal veterinario in condizioni raccapriccianti

Un gesto crudele, irrispettoso e incosciente o solo ingenuità? Non sa sa, ma quel che è certo è lo stato di salute di questo cane, una maltese arrivata quasi morta alle cure dell’ambulatorio veterinario

A raccontarlo è il secolo XIX, che mostra anche le foto.

Al cane è stato colorato il pelo di viola.

E perchè mai? potrebbe pensare ognuno di noi. Un semplice modo per rendere onore al suo nome, il cane infatti si chiamerebbe violet.

Una scelta, quella della tintura, che è quasi costata la morte alla cagnolina.

Quando è stata affidata alle cure dalla Florida Pinellas County Animal Services la povera Violet versava in gravi condizioni:

la tintura le aveva provocato gravi ustioni su buona parte del corpo e aveva un occhio gonfio.

“Le abbiamo somministrato fluidi, antidolorifici e le abbiamo delicatamente lavato gran parte della sostanza chimica colorante.

Poi l’abbiamo fasciata” hanno scritto gli operatori su Facebook, molto preoccupati sulle possibilità di sopravvivenza della cagnolina.

Per diversi giorni la piccola ha lottato per sopravvivere per poi vincere la sua battaglia riprendendosi sia nel fisico che nell’umore:

“Ha iniziato a camminare per le sale, visitando ogni ufficio per ricevere abbracci o panetti dolci.

Era chiaro che Violet era in via di guarigione e voleva che tutti lo sapessero“.

Quando le hanno tolto le bende la situazione era decisamente migliorata anche se il pelo del cane era ancora punteggiato dai resti del colorante e la sua pelle era ancora sfregiata nei luoghi ustionati.

Ma dopo quel lungo e doloroso calvario, Violet finalmente era pronta a passare alla fase successiva della sua vita: è stata adottata in una casa amorevole.