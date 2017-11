Ancora una truffa in circolazione, segnalata da Marcovalerio Cervellini

L’ennesima.

Reimpostazione password su Facebook, occhio al nuovo SMS truffa

Questa volta si tratta di un messaggio SMS segnalato dalla pagina Facebook dell’esperto di prevenzione informatica Marcovalerio Cervellini, Sostituto Commissario della Polizia di Stato in servizio presso il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Questa volta la truffa punta su una finta reimpostazione della password Facebook inoltrando uesto o un messaggio simile agli utenti: “526820 è il codice di reimpostazione della tua password Facebook. Oppure reimpostala qui:”, cui fa seguito un link alquanto sospetto.

Lo scopo è chiarissimo: appropriarsi dei dati di accesso dell’account Facebook della vittima con il fine di disporne per scopi malevoli.

Invitiamo tutti gli utenti a non prendere in considerazione mai qwuesto tipo di messaggio, in quanto le comunicazioni ufficiali di Facebook sono comunicate diversamente. Invitiamo quindi tutti quanti a cancellare immediatamente la conversazione e diffidare dia questa tipologia di messaggi.

Nel caso in cui un utente avette ricevuto l’SMS e abbia fornito le proprie credenziali Facebook cliccando sul link, si consiglia di cambiare subito tutte le credenziali.

Di seguito il post originale condiviso da Marcovalerio Cervellini – CLICCA QUI