Mario Scarpitta, il sindaco che tutti i bambini vorrebbero. Lo ha promesso e lo ha fatto

“Perchè mai tanto clamore?”, dirà qualcuno. ”

Questo Sindaco ha usato il suo stipendio per costruire un parco giochi per i bambini

Salerno – Grazie al Sindaco sarà realizzato nella sua cittadina, Camerota – un parco giochi dedicato ai più piccoli: il suo stipendio verrà usato subito per donare ai più piccoli un luogo di ritrovo e di divertimento adatto alle esigenze di ogni famiglia.

Si tratterà di un lungo lavoro di adeguamento e ammodernamento dello spazio già pesente, il progetto, nel complesso dovrebbe costare circa 880 mila euro.

“L’amministrazione, grazie anche al lavoro dell’assessore allo Sport Vincenza Perazzo, si è già occupata della situazione degli impianti sportivi in tutte le frazioni” recita una nota “La giunta ha preso in considerazione la possibilità di accedere ai mutui agevolati dell’istituto per il credito sportivo per la realizzazione e/o manutenzione degli impianti sportivi ‘Iniziativa sport missione comune 2017’ e ha preso atto dello studio di fattibilità tecnico ed economica del progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale”

Scarpitta avrebbe inoltre rinunciato ache alla sua indennità che verrà utilizzata per donare opere ad altre frazioni limitrofe.

Ogni avvenimento di questo genere verrà documentata alla e resa nota alla popolazione unitamente al costo di realizzazione della stessa, nell’ottica della trasparenza.

