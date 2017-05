Quest’uomo crede di ricevere un orologio per iUna gravidanza è sempre qualcosa di molto speciale. È meraviglioso assistere al momento in cui una donna o un uomo riceve la notizia dell’arrivo di un bambino. Proprio come avviene nel video qui a seguire.

L’uomo che vediamo nel video sta festeggiando il suo compleanno. È molto felice di scartare il regalo che la moglie gli ha dato. Che gioia aprire i regali, vero? Ma forse è ancora meglio quando il regalo è davvero speciale.

La donna chiede al marito di chiudere gli occhi prima di mettere una scatola bianca sul comodino. Lui vede la scatola e chiede alla moglie se si tratta di un orologio – la confezione gli dà l’idea che si tratti di un iWatch.

Finalmente apre il suo regalo. Nessun orologio, ma l’uomo non rimane affatto deluso, anzi. Nella scatola trova un test di gravidanza e scopre che la moglie è incinta. Presto diventerà padre! È il regalo più bello di sempre!

Il futuro papà si scioglie, quasi non riesce a crederci. Guardate il video per vedere quanto è commuovente. Sentitevi liberi di condividere questo articolo per rallegrare la giornata dei vostri amici.

GUARDA IL VIDEO

Incredibile