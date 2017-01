Si potrebbe pensare che se non fossimo nel periodo di Natale certe cose non potrebbero accadere. Quello che ha fatto questo senzatetto di Liverpool ha davvero dell’incredibile. L’uomo, che vive per strada dove campa chiedendo l’elemosina, ha trovato una borsa di qualcuno che aveva fatto una giornata di shopping e poi l’aveva persa.

Dentro c’era merce di vario tipo per l’equivalente in soldi di circa 200 sterline, ovvero circa 240 euro. Il senzatetto però, anziché tenersi la merce e provare a rivenderla, ha fatto di tutto per ritrovare il legittimo proprietario di quella borsa e di quella merce. Il senzatetto gentiluomo si chiama Gary e intervistato dal Mirror ha detto: “Il motivo per cui l’ho fatto è perché l’uomo che aveva comprato quel vestito così elegante per una ragione, un matrimonio o un funerale, non so. Era giusto restituirglielo”.

L’uomo che ha ritrovato i propri acquisti ha pubblicato la foto di Gary e ha scritto un post su Facebook: “Quest’uomo ha trovato la borsa con tutti i miei acquisti dentro e si è recato al negozio per restituirlo e risalire a me. Lui di mestiere sarebbe uno chef chiunque potesse dargli un lavoro lo faccia. Ha dimostrato onestà restituendomi la merce che avrebbe potuto facilmente rivendere”. L’uomo ha anche creato una pagina di fundraising per raccogliere fondi a favore di Gary. La colletta virtuale ha già raggiunto le 5mila sterline.

Roma, 2 gennaio 2017

