Alla presenza della stampa, sono stati illustrati i lusinghieri risultati ottenuti dalla Polizia di Stato in Polesine.

In particolare è stato evidenziato come la massiccia attività di prevenzione attuata nel 2016 abbia contribuito alla riduzione dei reati soprattutto di natura predatoria quali i furti in abitazione e i furti in esercizi commerciali, con inoltre l’aumento delle persone arrestate.

L’indice positivo si è riscontrato anche in merito al numero di persone e mezzi controllati nel 2016 rispetto all’anno precedente.

Nel corso nel 2016 vi è stato un aumento esponenziale, rispetto al precedente anno, di provvedimenti amministrativi in materia di prevenzione quali: Avvisi Orali e Divieti di Ritorno.

Il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Rovigo, Il Vice Questore Aggiunto Addis dott. Antonio Maria ha illustrato gli altrettanto positivi risultati conseguiti dalla Specialità in materia di accertamento delle violazioni al codice della strada.

Roma, 15 gennaio 2017