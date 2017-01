Nell’ambito di mirati servizi disposti dal Sig. Questore di Varese, volti a prevenire e reprimere la commissione di reati nella centrale area cittadina di Piazza della Repubblica, operatori della Polizia di Stato hanno dato corso alle seguenti operazioni di P.G.:

Nella mattinata investigatori della Squadra Mobile hanno rintracciato e catturato in Piazza della Repubblica un cittadino tunisino, TROUIDI Aymen di anni 33 ricercato perché su di lui pendeva un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica di Varese dovendo lo stesso scontare 9 mesi di reclusione per un cumulo di pene, lo stesso è stato denunciato contestualmente per falsa attestazione delle proprie generalità perché, all’atto del controllo dei poliziotti, aveva declinato false generalità nel tentativo di sfuggire all’arresto, ma i successivi rilievi dattiloscopici ne avevano certificato l’identità.

Nel pomeriggio, nei pressi del monumento dei caduti ubicato nella medesima piazza, operatori in servizio di “Poliziotto di quartiere” hanno tratto in arresto un cittadino tunisino BEN SOLTANA Omar di anni 26, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. BEN SOLTANA è stato colto nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish. I poliziotti, infatti, lo hanno notato cedere a tre giovani (di cui uno minorenne) delle dosi di stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di grammi 7. Gli Agenti, quindi, hanno provato a bloccare il cittadino tunisino che scappava cercando di trovare rifugio nel vicino centro commerciale “Le Corti” dove però è stato bloccato e tratto in arresto. Allo stesso, che veniva successivamente associato presso la Casa Circondariale di Varese, venivano sequestrati anche 160 Euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.