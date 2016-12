I carabinieri di Catania hanno arrestato un 23enne che, conosciuta una studentessa 19enne su un social network, ha scambiato con lei conversazioni amichevoli che via via si sono fatte più confidenziali fino allo scambio di foto intime. Poi, però, il giovane ha cominciato a minacciarla pretendendo 50 euro per non pubblicare sul web le foto della ragazza. A raccontare tutto ai carabinieri è stata la vittima, che poi ha invitato il giovane in casa sua per dargli il denaro. I militari, nascosti nell’abitazione, sono intervenuti dopo la consegna della banconota da 50 euro, che i militari hanno ritrovato in tasca al giovane insieme con il telefono cellulare con le foto della vittima. Il 23enne è stato rinchiuso in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima. (Ftb/Adnkronos)