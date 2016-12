“Per quanto riguarda il parere non favorevole dell’Oref allo schema di bilancio di previsione 2017-2019 adottato dalla giunta a novembre, siamo già al lavoro per modificare il documento previsionale da sottoporre all’Assemblea Capitolina. La nostra azione non si arresta e continuerà a basarsi sempre sui principi di trasparenza e rigore. Ci sono i tempi per approvare il bilancio nei termini previsti dalla legge”. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sul sito del Comune.

Fonte: Ansa

27/12/2016