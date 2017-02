«Berdini? Continuo a leggere interviste e dichiarazioni. Sinceramente non so dove trovi il tempo. C’è da lavorare e da lavorare tanto, noi lavoriamo anche fino a notte fonda. Lui sa bene che ci sono dei dossier da portare avanti e per senso di responsabilità nei confronti di Roma e dei cittadini dovrebbe farlo. Poi vi dico, la pazienza delle persone ha un limite…». A dirlo è stata la sindaca di Roma Virginia Raggi arrivando in Campidoglio, senza nascondere un certo malumore. Il destino in giunta di Berdini continua ad essere appeso a un filo .

È prevista per questo pomeriggio alle 17 la riunione della maggioranza a Cinque Stelle. All’incontro settimanale del M5S, in cui con ogni probabilità si affronterà anche il caso Berdini, potrebbe prender parte la stessa Raggi che non ha ancora sciolto la «riserva» sul futuro del suo assessore all’Urbanistica.

«Abbiamo un’assemblea straordinaria domani sui punti verde qualità e su questo stiamo lavorando, dobbiamo dare delle risposte ai cittadini. Questo è il lavoro che stiamo facendo, tutti insieme, anche con l’aiuto di Berdini. Ci sta aiutando e sta collaborando con tutte le strutture». Lo afferma l’assessore capitolino al Bilancio, Andrea Mazzillo, entrando in Campidoglio, sul caso Berdini. A chi gli domanda se l’intenzione quindi sia quella di confermare la fiducia all’assessore all’Urbanistica ribatte: «Io sto dicendo solo che si continua a lavorare, poi su quelle che sono le volontà personali io non sto qui a sindacare».

Roma, 14 febbraio 2017