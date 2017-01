Potrebbe profilarsi un danno erariale dietro la nomina da parte del sindaco di Roma, Virginia Raggi, del fratello di Raffaele Marra, a capo del dipartimento Turismo del Comune di Roma. Sono all’attenzione anche dei giudici della Corte dei Conti gli atti del procedimento penale che vede indagata la prima cittadina per abuso d’ufficio e falso e in concorso con lei, per l’abuso d’ufficio, dello stesso Raffaele Marra. Ad avere inviato gli atti l’Anac, che sulla nomina di Renato Marra aveva espresso un parere poi recapitato anche a piazzale Clodio. Spetterà adesso ai magistrati contabili verificare se la promozione di Marra ‘senior’ possa avere rappresentato un danno alle casse dell’erario e procedere, eventualmente, a una contestazione.

Intanto la sindaca che lunedì sarà sentita dai pm va all’attacco: “Dopo le false ricostruzioni di telefonate tra me e Beppe Grillo (ovviamente smentite), viene persino inventata una fantomatica “trattativa” in corso con la Procura di Roma. Mi spiace per chi inventa, ma quanto ho da dire lo dirò, come è corretto che sia, ai magistrati; il resto sono “fantasie” anche molto pesanti che, a questo punto, saranno valutate dai magistrati”. “Ricordatevi che dovete raccontare la verità della notizia. Fa parte dei vostri doveri, ve lo ricordate quello? Inventare non si fa”, ha detto la sindaca rivolgendosi ai giornalisti. “Qual è verità? Questo – ha risposto – lo dovreste sapere, visto che sapete tutto”.

“Chiedetemelo se e quando succederà”. Così la sindaca di Roma a margine di una iniziativa in Campidoglio a chi le chiedeva come si comporterà in caso di rinvio a giudizio.

Avvocato Raggi, mai parlato con pm – “Stanno uscendo articoli di stampa totalmente falsi e menzogneri su una fantomatica trattativa che starei facendo in prima persona con la procura, nella fase delle indagini preliminari, per un patteggiamento della sindaca Raggi. Non ho ancora mai incontrato il pm Ielo”. Lo ha dichiarato all’ ANSA l’avvocato Alessandro Mancori, che difende Virginia Raggi nell’indagine per abuso d’ufficio e falso nell’ambito dell’inchiesta sulle nomine.