Rai, tetto di 240 mila euro l’anno per gli artisti: arriva il no del Governo

Il provvedimento, già applicato per i dirigenti, non riguarderà i conduttori come si era ipotizzato

Dopo mesi di attesa, ecco il responso. Il Governo ha posto il veto sull’applicazione del tetto di 240 mila euro agli stipendi degli artisti Rai. Il provvedimento, valido per i dirigenti, non sarà dunque applicato per i conduttori.

Possono tirare un sospiro di sollievo, dunque, Fabio Fazio e Carlo Conti, i più pagati, ma anche Antonella Clerici, Milly Carlucci, Luciana Littizzetto, Flavio Insinna, Amadeus. In dubbio, invece, potrebbe essere il cachet di Bruno Vespa, in bilico tra la voce giornalista e quella di conduttore.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha inviato una lettera di chiarimenti ai vertici della Tv di Stato, in cui spiega come i contratti di prestazione artistica non sono inclusi nel perimetro di applicazione del limite ai compensi Rai previsto dalla legge. Ciò non significa che la Rai debba comunque individuare i criteri per la determinazione della prestazione artistica e delle retribuzioni, ma per il momento gli stipendi milionari dei “vip” sono salvi.

